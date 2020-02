La cinquena temporada de «Better Call Saul» arriba avui a Movistar +

Saul Goodman torna aquesta nit a Movistar + amb l'estrena de la cinquena temporada de la sèrie Better Call Saul, el reeixit spin-off de Breaking Bad. Protagonitzada per l'actor Bob Odenkirk encarnant Saul Goodman, Jonathan Banks en el paper de Mike Ehrmantraut, Rhea Seehorn com a a Kim Wexler i Giancarlo Esposito com a Gus Fring, personatge icònic de Breaking Bad propietari de Los Pollos Hermanos, en els nous episodis els espectadors podran començar a veure els nous horitzons que es marca aquest peculiar advocat. La sèrie estrenarà l'any vinent la seva sisena i última temporada.