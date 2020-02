Rebecca Breeds serà Clarice a la sèrie sobre «El silenci dels anyells»

Un dels grans misteris que envoltava la seqüela en forma de sèrie de la mítica pel·lícula El silenci dels anyells, que la cadena CBS va anunciar fa unes setmanes, era qui seria l'actriu encarregada de donar vida al personatge de Clarice Starling. Si al film, estrenat el 1991, era Jodie Foster qui es posava en la pell de la jove investigadora en pràctiques a l'FBI, en aquesta seqüela serà l'australiana Rebecca Breeds, actriu sobretot coneguda pels seus papers en sèries com Home and Away i Pretty Little Liars, entre d'altres.

Segons ha confirmat la cadena, la sèrie es titularà Clarice i la trama s'ambientarà el 1993, un any després dels esdeveniments de la pel·lícula. La trama d'aquest projecte deixarà de banda el personatge d'Hannibal Lecter -interpretat en la pel·lícula per Anthony Hopkins- per aprofundir en la història personal de Clarice Starling, que continuarà amb la seva carrera professional per dedicar-se a perseguir assassins en sèrie i depredadors sexuals.

La ficció arribarà a la petita pantalla coincidint amb el 30è aniversari de l'estrena de la pel·lícula, que va tenir xifres rècord a les taquilles de tot el món, a més d'endur-se cinc premis Oscar, entre els quals els de millor pel·lícula, millor actriu i millor actor. El film està basat en la novel·la homònima de l'escriptor Thomas Harris, publicada l'any 1988.