«Me resbala» estrena la nova temporada aquesta nit a Antena 3

Antena 3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.45 h, la cinquena temporada de Me resbala, el programa presentat per l'actor i còmic Arturo Valls en què algunes de les cares més conegudes de l'humor espanyol se sotmeten a les proves més divertides, tot i que el seu equilibri corri perill. En aquesta nova temporada, el programa tindrà de participants, entre molts altres, Carlos Latre, Escolar, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, Mario Vaquerizo, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón i Laura Sánchez.

El programa estrena en aquesta edició noves proves, com el repte de crear una hamburguesa humana gegant, i la plataforma vibratòria, que farà quequejar i tremolar compulsivament els concursants.

També destaca una prova que consisteix a intentar que el company endevini paraules parlant-li amb un retractor labial, segons ha informat Atresmedia en un comunicat.

Estrenat el 2013, el format produït per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Shine Iberia va emetre la seva última edició els mesos d'estiu del 2017. En les seves quatre temporades, que fins ara sempre s'han emès els divendres a la nit, el programa ha acumulat una quota mitjana del 13,3%, amb més de 2,1 milions d'espectadors.