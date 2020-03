Demanen 32 anys de presó per a Ana Duato i 27 per a Imanol Arias

La Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional demana 32 anys de presó per a l'actriu Ana Duato i 27 per a Imanol Arias per diversos delictes contra la hisenda pública en el marc del cas Nummaria. Se'ls acusa d'haver creat presumptament gràcies a un despatx d'advocats una estructura juridicoeconòmica per evadir impostos. De la seva banda, i segons avança El Confidencial, l'Advocacia de l'Estat -que representa l'Agència Tributària en el procediment- els demana penes semblants de presó. En concret, 28 anys de presó per a Ana Duato i els mateixos per a Imanol Arias per frau, i multes que sumen aproximadament 16 milions.

L'instructor del cas, Ismael Moreno, va concloure que el despatx Nummaria va crear una estructura de societats «l'única finalitat de les quals era evitar la tributació dels ingressos que generava la seva activitat professional i mantenir ocult el patrimoni acumulat dels beneficis que els va generar». En l'escrit, la Fiscalia sol·licita obrir el judici oral contra 31 persones, inclosos els dos actors, un dels productors de la sèrie de Televisió Espanyola Cuéntame cómo pasó -Miguel Ángel Bernardeu- i la germana d'Imanol Arias -Ana Isabel Arias Domínguez-, i contra quatre entitats com a responsables civils, i col·loca en el centre de la trama el propietari del despatx, Fernando Peña.

Per a l'actor Imanol Arias, Nummaria va crear una estructura que li va permetre ocultar al fisc part de les seves rendes, principalment procedents de la seva participació en la sèrie. D'acord amb l'escrit del ministeri fiscal, les quotes que presumptament va defraudar en el seu IRPF ascendirien a 2,7 milions d'euros. De la seva banda, segons l'escrit de la Fiscalia, l'actriu Ana Duato va defraudar 1,9 milions d'euros a Hisenda, i se li imputen set delictes fiscals relacionats també amb l'IRPF, i s'escau en dos períodes: el de 2010-2012, i el comprès entre el 2014 i el 2017.



«Tornaré tots els diners»

«Ja vaig dir el que havia de dir. Tornaré tots els diners i compliré el que se'm digui», va manifestar Imanol Arias en declaracions a Europa Press després de conèixer la petició de presó de la Fiscalia. «No puc ni vull dir res, no puc col·laborar amb el judici paral·lel, fa tres anys que estem amb això», va assenyalar Arias, que va afirmar que l'afer està en mans dels seus advocats.