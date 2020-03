Netflix renova per a una tercera i última temporada la sèrie futurista «Lost i Space»

Netflix ha anunciat la renovació de Lost in Space per a una tercera i última temporada. El drama espacial, reboot d'una sèrie clàssica de ciència-ficció de la dècada del 1960, està protagonitzat per Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio i Parker Posey. La trama de la sèrie se situa en una època en què la colonització de l'espai és una realitat. La seva segona temporada es va estrenar durant les últimes festes de Nadal i s'espera que torni amb la seva última tanda d'episodis al llarg del 2021.