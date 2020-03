Cosmo s'endinsa en el fred hivern quebequès amb «The Wall»

En plena temporada d'hivern, la detectiu Céline Trudeau es troba al capdavant de la investigació d'un estrany assassinat comès en una petita i allunyada ciutat minera. Quan hi arriba, descobreix una enorme estructura residencial i comercial que protegeix els habitants del gèlid vent àrtic.

Aquest indret, en els confins de la civilització, és el punt de trobada de la població de Fermont i es converteix en l'escenari de l'atroç assassinat de Justine Fournier, una ballarina que apareix nua i amb una elaborada màscara xinesa. Qui és l'assassí?, i per què ha utilitzat aquesta careta?

Aquest és el punt de partida de The Wall, l'últim gran èxit del gènere nordic noir, que aquesta nit arriba a Espanya a través del canal Cosmopolitan TV.

Isabel Richer i Maripier Morin encapçalen l'elenc d'aquesta producció canadenca produïda per Pixcom en col·laboració amb Quebecor, que situa les seves trames a l'extrem nord de la regió del Quebec.

La detectiu Trudeau haurà de col·laborar amb els oficials de la policia local, liderats per Alexandre Théberge, en el que promet ser una investigació molt complicada. Aquesta ficció, estrenada a final de l'any passat amb un gran èxit al Canadà i que consta ara per ara amb una primera tanda de vuit lliuraments, ja ha estat renovada per una segona temporada.