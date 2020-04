El 33 estrena «Concerts confinats», amb El Petit de Cal Eril i Cesk Freixas

El Petit de Cal Eril, Cesk Freixas i Clarence Bakker són els primers protagonistes de Concerts confinats, el nou espai que el canal 33 estrena aquesta nit, a partir de les 21.55 h. La crisi del coronavirus ha reclòs tothom a casa, tret dels serveis essencials. Els músics no en són una excepció i des del confinament han fet mostra del seu talent, de la seva solidaritat i de la seva voluntat de seguir al peu del canó. Per això, estan oferint cada dia cançons per mantenir l'esperança en aquests moments. El nou espai convidarà diversos artistes, cada diumenge mentre duri la quarantena, a compartir les seves cançons o versions.