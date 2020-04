El DocsBarcelona celebrarà la seva 23a edició a través de la plataforma Filmin

La 23a edició del DocsBarcelona mantindrà les seves seccions i activitats en una edició on-line que arribarà a tot l'Estat a través de la plataforma Filmin, amb 35 documentals de 22 països. Els darrers treballs d'Ai Weiwei ( Vivos), Helena Tr?es?ti?kova? ( Forman vs. Forman) i Anders Østergaard ( Winter Journey) encapçalen la programació. El certamen estrenarà el documental Constel·lació Comelade i ¿Puedes oírme? dedicat a Jaume Plensa. El 55% de la programació està signada per directores i l'edició és «especialment sensible amb temàtiques que posen en primer pla la figura de la dona». El DocsBarcelona se celebrarà entre el 19 i el 31 de maig.

Pol Roig, coordinador de la programació del DocsBarcelona, ha explicat que el conjunt de les pel·lícules programades en aquesta edició «constitueixen un mapa per orientar-nos en el nou món que està emergint», amb temes com «l'impacte de la intel·ligència artificial, l'ús de tècniques d'hipnosi col·lectiva per manipular les masses o l'espiritualitat com a antídot per a la desorientació existencial».

En aquesta edició on-line, un total de 13 treballs optaran al Premi al Millor Documental DocsBarcelona dins la Secció Oficial Panorama. Hi destaquen, entre altres, títols com Vivos, de l'artista, activista i dissident xinès Ai Weiwei; la txeca Helena Tr?es?ti?ková signa, juntament amb Jakub Hejna, Forman vs. Forman; Solo del productor Artemio Benki; Winter Journey, del danès Anders Østergaard; Overseas, de la cineasta coreana Sung A-Yoon i Hi, A.I., de l'alemanya Isa Willinger.

La directora del programa Sense Ficció, Montse Armengou, l'escriptor, crític cinematogràfic i cap d'exposicions del CCCB Jordi Costa, la periodista Maria Xinxó i la responsable d'indústria de Dok Leipzig Brigid O'Shea decidiran els premis corresponents a la secció Panorama. La muntadora (guanyadora de dos Goya) Teresa Font, la cineasta Cosima Dannoritzer i la crítica de cinema i professora Eulàlia Iglesias formen el jurat de la secció Latitud. I, pel que fa a la secció What the Doc!, l'encarregat de decidir el premi serà el crític de cinema i professor d'Anàlisi Fílmica Manu Yáñez.