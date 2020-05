La premsa impresa, un producte segur

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que el risc de transmissió de la Covid-19 pel paper imprès és «infinitament insignificant», de manera que l'acció d'agafar un diari per llegir-lo o ser fullejat per una o diverses persones, ja sigui a casa o en un establiment públic, és segura i no és causa de contagi. En una nota que recull els pronunciaments fets sobre aquest aspecte tant per l'OMS com pels principals instituts científics i per viròlegs de referència internacional, l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) recorda que «mai s'ha documentat la transmissió de la Covid-19 a través de paper de diari ni tampoc pel seu ús compartit».

«Les primeres investigacions científiques sobre la transmissió de virus a través de superfícies suggereixen que les poroses tenen menys potència i durabilitat», assenyala el comunicat de l'AMI, que també subratlla el fet que «els diaris són encara més estèrils a causa de la tinta i el procés d'impressió».

A més, els editors, així com la cadena logística que permet l'arribada dels diaris al seu destí final, han adoptat «les precaucions de seguretat necessàries a les plantes d'impressió, el procés de distribució, els quioscos i els lliuraments a domicili», segons informa l'AMI.

L'OMS considera que «la probabilitat que una persona infectada contamini productes comercials és baixa i el risc de contraure el virus per un paquet que s'ha mogut, viatjat i exposat a diferents condicions i temperatures és baix».

En aquesta línia, no només l'OMS qualifica d'«infinitament insignificant» el risc de contagiar-se perquè una o diverses persones consumeixin el diari. També les investigacions científiques dutes a terme per les universitats de Brochum i Greifswald, a Alemanya, apunten al mateix resultat: el paper, com que és porós, és una de les superfícies més resistents i la seva exposició a la contaminació és pràcticament «ínfima».

«Els diaris són bastant estèrils per la manera com s'imprimeixen i el procés de producció pel qual passen», sosté per la seva banda el viròleg noruec George Lomonossof, un dels experts més rellevants en el virus, que treballa en una vacuna al Centre de Recerca microbiòtica John Innes.