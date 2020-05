Mor als 92 anys Jerry Stiller, actor de «Seinfeld» i «Zoolander» i pare de Ben Stiller

Jerry Stiller, conegut sobretot per haver interpretat el paper de pare de George Costanza a la sèrie Seinfeld, ha mort als 92 anys segons va confirmar ahir el seu fill, el també Ben Stiller. «Va ser un gran pare i avi, i durant 62 anys el marit més dedicat del món», va escriure l'actor sobre el seu pare a les xarxes socials. A banda de treballar en diverses sèries per a la petita pantalla, Jerry Stiller es va deixar veure en diverses pel·lícules com les dues entregues de Zoolander, Camp Stories, Highway to Hell i The Suburbans, entre d'altres.