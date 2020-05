La presència d'obres en català al catàleg de Netflix és del 0,5%

La presència de les obres en català, en versió original, doblada o amb subtítols, a Netflix «és gairebé nul·la, d'únicament» el 0,5% del catàleg, segons un informe del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). També es constata que Netflix no assoleix la quota del 30% d'obra europea en el catàleg audiovisual que ofereix als abonats de Catalunya. En concret, ofereix el 22,2% d'obra europea segons el sistema de comptabilització més favorable i el 17,3% segons el menys. El president del CAC, Roger Loppacher, reclama a la plataforma «que s'adeqüi a les previsions de la nova directiva sobre la presència d'obra europea» i l'insta a «tenir una oferta d'obres en català que es correspongui amb la realitat lingüística de Catalunya».

El conjunt de títols del catàleg de Netflix estan doblats o subtitulats al castellà. Les obres en llengües originàries oficials a l'Estat espa-nyol suposen el 4,6% del total del catàleg de Netflix si s'utilitza el sistema 1 i el 2,1% si s'utilitza el sistema de càlcul 2.

L'informe també ha analitzat l'any de producció de les obres, on destaca la presència majoritària de produccions molt recents. En concret, la gran majoria de les obres han estat realitzades els darrers 10 anys: el 88,8% (segons el sistema 1) i el 84,8% (sistema 2). Per contra, les produccions de més de 20 anys estan per sota del 3% en qualsevol dels dos sistemes.