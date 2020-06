Mor als 87 anys l'actor Pepe Martín, famós per interpretar «El conde de Montecristo»

L'actor barceloní Pepe Martín va morir diumenge passat a la nit a Madrid als 87 anys a causa d'una patologia cardíaca. Conegut per interpretar el protagonista de la sèrie El conde de Montecristo a Televisió Espanyola el 1969, Martín va destacar sobretot per les seves actuacions en obres de teatre com Los abrazos del pulpo, El beso de la mujer araña, La caída, Don Juan Tenorio i El derribo. També va participar en altres sèries de TVE com Larra o Cuéntame cómo pasó, així com en pel·lícules com Amigo, camarada, Oficio de muchachos, La conjura del Escorial, Fuera de carta o la catalana La rossa del bar, entre d'altres.