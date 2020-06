Fibracat TV estrena programació dilluns amb formats i continguts inèdits

Fibracat TV començarà dilluns, 15 de juny, una programació que estarà marcada per continguts i formats inèdits, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.

Programació innovadora

Connectades, que estarà conduït per una intel·ligència artificial per presentar dones relacionades amb la tecnologia i l'empoderament femení.

La innovació també està present en els continguts de l'espai infantil, on els més petits coneixeran una nova versió dels contes tradicionals amb una revisió de gènere. Serà a Lluna verda, un programa setmanal d'uns 10 minuts de durada.

Paraula d'autora és una càpsula diària d'un minut que mostra els referents femenins del món del pensament a través de frases de dones de tots els temps mostrades en grafisme animat, amb informació de l'autora i música. Són frases cedides de Gemma Cernuda, publicades al seu llibre del mateix títol.

També hi haurà un espai per als emprenedors que volen desenvolupar un negoci, a través de Tot deixa marca, on Guillem Recolons farà recomanacions i estratègies per aconseguir l'èxit, en un programa diari d'un minut.

I finalment, el programa Emergents serà una finestra per donar a conèixer cantants, grups i músics emergents a través d'un videoclip musical.