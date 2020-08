Starzplay anuncia «Express» i una sèrie sobre Nacho Vidal

Starzplay va anunciar ahir la seva primera selecció de sèries originals a escala internacional, que inclou quatre produccions en llengua castellana: dues d'espanyoles i dues de mexicanes. El primer projecte fet a Espanya serà Nacho Vidal, una industria XXXL. La sèrie tractarà en forma d'investigació l'interior de la indústria pornogràfica del país, que, segons explica la cadena, mou «més de 500 milions d'euros a l'any», a través de la vida de l'actor.

Bambú serà la productora encarregada de la ficció, en conjunt amb La Claqueta PC. Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos i Gema R. Neira seran els creadors del projecte, a més de productors executius. Vidal va ser detingut aquest mes de juliol per un homicidi imprudent a Énguera, València. L'actor va oferir verí de gripau a una persona que va morir poc després.

L'altra ficció espanyola serà Express, un thriller de suspens produït per Mediapro i creada pel guionista de Vis a Vis, Iván Escobar. La ficció gira entorn de «l'únic tipus de delicte que ha augmentat en un any al 100%: el segrest exprés». Es tracta, segons explica la plataforma, d'un compte enrere que comença tan bon punt la víctima agafa el telèfon. La sèrie és una història de venjança protagonitzada per una psicòloga criminal, que també ha estat víctima d'aquest delicte i que ara fa de negociadora en casos d'aquests tipus per venjar-se del seu segrestador.

Per altra banda, les ficcions produïdes a Mèxic són Señorita Mexico i Toda la sangre. La primera es tracta d'un drama d'època ambientat a la dècada dels vuitanta del país. Segueix les concursants que es preparen per presentar-se a Miss Mèxic, que lluiten no només per seguir en la competició, sinó també per sobreviure. La segona és un thriller basat en les novel·les policíaques de Bernardo Esquinca i explica la història d'un periodista que vol resoldre tots els crims de Ciutat de Mèxic.