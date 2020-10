TV3 roda la pel·lícula «Frederica Montseny, la dona que parla»

El dilluns 5 d'octubre va començar a València el rodatge de la coproducció de TV3 Frederica Montseny, la dona que parla. La pel·lícula parla del conflicte intern d'una dona valenta i idealista que s'ha de qüestionar a si mateixa fins a esdevenir poderosa i pragmàtica. El film vol «retre homenatge a una dona extraordinària del passat, amb unes conviccions molt actuals», segona ha informat la CCMA en un comunicat. Dirigida per Laura Mañà, la pel·lícula està protagonitzada per Màrcia Cisteró ( La hija de un ladrón) i Emilio Gutiérrez Caba. Els acompanyen Óscar Muñoz, Miquel Gelabert, Ivan Benet, David Bagès, Fran Nortes, Pep Ambrós i Candela Moreno.

En plena Guerra Civil Espanyola, la influència de l'anarcosindicalisme porta el govern de la República a incloure ministres anarquistes, entre ells Frederica Montseny, una de les dirigents més influents del moviment. Montseny accepta el càrrec a contracor, perquè no creu en les formes de poder, però ho veu com l'única opció efectiva per evitar l'auge del feixisme. Això la converteix en la primera dona ministra d'Espanya. Però la guerra l'acaba guanyant Franco i Montseny s'ha d'exiliar a França. Allà s'enfronta a un judici d'extradició, en què, si vol guanyar, s'ha de mostrar com a àvida defensora de la República.