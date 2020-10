«Dexter» tornarà a Showtime amb una temporada especial

Més de set anys després del seu final, el setembre del 2013, amb una temporada que va provocar tants elogis com crítiques, el forense especialitzat en la sang més famós de la televisió tornarà per, ara sí, posar punt final als seus malvats plans. El canal nord-americà Showtime ha confirmat la producció d'una nova temporada de Dexter, la sèrie que es va erigir en un dels grans èxits de la ficció televisiva de principi de l'ultima dècada. D'aquesta manera, i segons ha informat The Hollywood Reporter, l'actor Michael C. Hall tornarà a posar-se en la pell del personatge en una tanda que constarà d'un total de deu episodis.

Els nous episodis, que tindran com a showrunner Clyde Phillips, seran la continuació de la història ja narrada en les anteriors temporades, i començaran on va finalitzar l'últim lliurament. Gary Levine, el president de Showtime Entertainment, ha expressat el seu entusiasme pel projecte. «Dexter és una sèrie especial, tant per als seus milions de fanàtics com per a la cadena, ja que va ser revolucionària i va ajudar a posar-nos al mapa», ha assegurat el directiu, en declaracions recollides per l'esmentat mitjà de comunicació. «Només estàvem disposats a ressuscitar Dexter Morgan en el cas de trobar una via creativa que fos veritablement digna de la brillant i original sèrie. Bé, em complau informar que Clyde Phillips i Michael C. Hall l'han trobat», ha afegit Levine.