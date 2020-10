«60 minuts» mostra com és el moment de «Sortir de l'armari»

El programa 60 minuts del canal 33 estrena aquesta nit, a les 22.40 h, Sortir de l'armari, un documental que proposa un recor-regut per les històries d'adolescents de mig món i de les seves gravacions amb càmeres pròpies en què declaren la seva opció sexual o la seva adscripció de gènere als seus pares, germans o avis.

En els últims anys cada cop més joves homosexuals, lesbianes, bisexuals o trans, de tot el món, han decidit sortir de l'armari. I ho fan a través de vídeos extraordinàriament impactants publicats a la web. El documental s'aproxima a aquest moment de canvi íntim i social que té lloc a tot el món, sovint en països en els quals la llibertat sexual continua sent durament perseguida.

Dirigit per Denis Parrot, el documental s'ha confeccionat a base de vídeos gravats per joves just en el moment que anunciaven a les seves famílies que eren gais o lesbianes o que volien ser transgèneres. Són vídeos que ells mateixos van penjar a internet perquè, fent públic aquest moment tan íntim, volen ajudar els que viuen aquesta situació a fer el pas, un pas que posa fi a un temps de dubtes, de por i d'angoixa.

Tot seguit, el programa recupera El bastard, un documental que explora la discriminació racial a través de la història d'un etíop nascut amb la pell pàl·lida.