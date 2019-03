Estudiants d'UManresa participen per tercera vegada en el CompanyGame

Estudiants de tercer curs del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC participen per tercer any consecutiu en el Desafio Iberoamericano en Simulación de Negocios de CompanyGame. En aquesta setena edició del concurs hi participen estudiants de l'assignatura Gestió del Comerç Internacional, impartida per Lluís Blancafort. Aquest concurs s'ha convertit en la competició universitària de referència en l'àmbit iberoamericà pel que fa a la simulació de negocis. Fins ara hi ha participat més de 500 universitats i uns 7.000 estudiants.

En la darrera edició, estudiants d'ADE d'UManresa van quedar classificats en tercera posició en la categoria de màrqueting i en l'anterior, la cinquena, van guanyar en la categoria de finances. A més d'aquestes dues categories, el repte CompanyGame inclou també les de negocis, hoteleria i banca.