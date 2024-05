La commemoració del Dia de la Infermera a Manresa fa petita la sala d’actes de la FUB2

Un centenar de persones han participat aquest dimecres, 15 de maig, en l’acte commemoratiu del Dia Internacional de la Infermera (12 de maig) que cada any coorganitzen a Manresa entitats i institucions relacionades amb la professió. Enguany, la commemoració ha girat a l’entorn de tenir cura de la professió, partint de la base que el benestar de les infermeres és imprescindible perquè puguin fer la seva feina de tenir cura de les persones. Precisament, al voltant d’aquesta qüestió, va girar la conferència central de l’acte, titulada “Cuidar-se per cuidar”, que va pronunciar el periodista i escriptor, Gaspar Hernàndez, director i presentador del programa de TV3 i Catalunya Ràdio “L’ofici de viure.

L’acte va comptar amb la presència d’una àmplia representació de la professió del territori i de l’alcalde de Manresa i president del patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUBages), Marc Aloy Guàrdia, la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Mireia Torralba, i la secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona, Francisca Pavon. En els parlaments, tots van coincidir en la importància de prendre consciència de la importància de tenir cura de les infermeres per garantir que puguin fer millor la feina de cuidar de les persones tenint en compte el factor humà que acompanya la professió. De la seva banda, la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Mireia Torralba, va referir-se a l’aportació que pot fer la Universitat per contribuir a la millora de la professió. En relació amb la temàtica de la commemoració, Torralba va destacar que “la inversió estratègica en infermeria pot aportar considerables beneficis econòmics i socials. Les dades econòmiques corroboren que quan s’inverteix perquè les infermeres puguin fer bé la seva feina suposa un gran estalvi per a l’economia i el sistema de salut del país”.

L’experiència de cures pal·liatives de Sant Andreu Salut guanya la segona edició del concurs Talk INF

En el marc de la commemoració es va celebrar la segona edició del concurs “Talk INF”, una iniciativa que té com a finalitat que les infermeres puguin compartir les seves experiències i coneixements en una breu xerrada. En aquesta ocasió s’hi van presentar 9 experiències, de les quals el públic assistent en va seleccionar la millor. La “TalkINF” guanyadora va ser la de Fina Rovira, infermera de la unitat de cures pal·liatives de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, Fina Rovira, que va parlar de l’experiència infermera en l’acompanyament espiritual en cures pal·liatives. El segon premi va ser per a Maria Blas, infermeria de pediatria d’atenció primària i comunitària de l’Àrea Bàsica de Salut d’Artés, que va presentar el programa INFADIMED, un projecte de promoció de la salut en l’àmbit escolar.

Darrera activitat del programa

A banda de l’acte central commemoratiu, el programa de celebració del Dia Internacional de la Infermera es completa amb una caminada que es farà el dia 18 de maig a l’Altiplà de Fals. Aquesta caminada està organitzada per la delegació al Bages del Col·legi Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa és resultat de la col·laboració d’entitats, empreses i institucions relacionades amb la professió. L’organització l’assumeixen la Fundació Sant Andreu Salut, Althaia, la delegació del Bages del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, l’Institut Català de la Salut de la Catalunya Central (ICS) i la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa.