Un equip de l’Escola Pia d’Igualada guanya la tercera edició de la competició de simulació de negocis del Tribuna Jove d'UManresa

UManresa ha acollit avui la tercera edició de Tribuna Jove, una jornada lúdica i festiva impulsada pels estudis d’Empresa adreçada a joves de secundària que fan estudis relacionats amb l’economia i l’empresa. Tribuna Jove ha aplegat 162 estudiants procedents de set instituts de les comarques del Bages, l’Anoia, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i el Moianès que han participat en la competició de simulació de negocis UManresa - CompanyGame. L’equip guanyador d’aquesta edició ha estat Astra de l’Escola Pia d’Igualada. En segona posició ha quedat un equip de l’Institut Llobregat de Sallent i en la tercera, un equip de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, centre que es va endur el primer premi en l’anterior edició.

Aquesta ha estat la tercera vegada que s’ha organitzat la competició de simulació de negocis UManresa - CompanyGame. Hi han participat 162 estudiants de batxillerat social i de CFGS de l’àmbit empresarial distribuïts en 50 equips. Durant la competició, els equips han hagut d’anar superant proves de desenvolupament i resolent reptes empresarials utilitzant el software de simulació de negocis Sunny Day. La competició es desenvolupa utilitzant la plataforma virtual CompanyGame, que permet treballar habilitats i coneixements relacionats amb el desenvolupament de negocis i empreses a través del joc.

L’organització d’aquesta competició és una iniciativa conjunta del Grup de Professors d’Economia i Empresa de Batxillerat de la Catalunya Central i dels estudis d’Empresa d’UManresa. En aquesta edició, la jornada també ha comptat amb el suport de Feliu Consultors.

Activitats lúdiques i formatives a l’entorn de la tecnologia i la intel·ligència artificial

Des dels seus inicis, Tribuna Jove s’ha centrat a l’entorn d’una temàtica d’actualitat que sigui d’interès per als joves. En aquesta ocasió, les activitats han girat a l’entorn de la tecnologia digital i la intel·ligència artificial. Han començat amb una conversa entre l’influencer i youtuber Norman López i el degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich. Durant la conversa, López ha explicat com ha arribat a convertir-se en retransmissor en línia i creador de contingut digital en català. Ha explicat que és una feina que “requereix d’estar molt al dia de la tecnologia, d’actualitzar-se i de no tenir vergonya, encara que jo em posi molt nerviós cada vegada que em poso davant la càmera abans de fer una retransmissió”.

Els estudiants també han participat en dos tallers per aprendre a produir un podcast fent ús d’eines d’IA i per fer i editar un vídeo a partir d’una tecnologia elaborada per Trendia.ai. Els tallers han anat a càrrec d’Àlex Moga i David Villarreal.

Durant tota la jornada, els alumnes han participat en una activitat gamificada transversal basada en la narrativa de l’storytelling. A través del joc i amb els telèfons mòbils han hagut de resoldre preguntes sobre les activitats en les quals han participat, respondre qüestions genèriques guiant-se amb els QR que s’han distribuït pel recinte de la FUB2 i, finalment, fer una activitat d’expressió que consistia en compartir fotografies de la participació en la jornada.

UManresa i la simulació en els estudis d’empresa

Els estudis d’empresa d’UManresa han estat pioners en l’ús de la simulació com a metodologia docent. Aquesta metodologia, que va començar a utilitzar-se als estudis de ciències de la salut, s’ha anat estenent a tota la institució, tant de grau com de cicles formatius de grau superior. La simulació està totalment implantada i és un dels trets diferencials dels estudis d’Empresa que imparteix UManresa: els graus en Direcció i Administració d’Empreses i en Gestió de la Societat Digital i els CFGS d’Administració i Finances i de Comerç Internacional.

Tribuna jove, una activitat per promoure valors en el món de l’economia

Tribuna Jove és una iniciativa destinada a divulgar qüestions relacionades amb l’economia amb valors entre l’alumnat de Batxillerat i de CFGS del territori de la Catalunya Central. El programa és possible gràcies a una aportació demecenatge de la família Puigdellívol a UManresa en memòria de Josep Maria Puigdellívol, fundador de l’assessoria que duu el seu cognom. Amb Tribuna Jove, UManresa vol generar un espai de reflexió i aprenentatge entre gent jove, divulgar pràctiques professionals basades en l’ètica i els valors i fer-ho a través d’experiències formatives innovadores que contribueixin a transformar la seva mirada econòmica i social. La iniciativa també intenta pal·liar la mancança d’espais de trobada i reflexió a l’entorn de l’economia, el lideratge i l’emprenedoria entre la gent jove.