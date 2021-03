Rocío Carrasco explica la infidelitat d'Antonio David

Després del terratrèmol televisiu i social que va suposar la setmana passada l'estrena a Telecinco del documental de Rocío Carrasco 'Contar la verdad para seguir viva', en el qual fins i tot van entrar polítics com Irene Montero i Iñigo Errejón, aquest diumenge el programa ha continuat desgranant detalls del malson que hauria viscut la filla de Rocío Jurado al costat de la seva exparella Antonio David Flores. Infidelitats, mentides, maltractament psicològic continuat i fins i tot físic van marcar el relat dels episodis dos (titulat 'Se nos rompió el amor') i tres ('Ese hombre'), en els quals, a més, tant la protagonista de la docusèrie com el programa van aportar proves. Van comptar amb les declaracions d'un testimoni que va assegurar que havia presenciat una agressió física a Rociíto per part del seu llavors marit i amb uns documents que desmuntaven la defensa d'Antonio David sobre el suposat atac de la finestra.



El testimoni del fotògraf

Antonio Martín, 'Chori', el fotògraf oficial de Rocío Jurado va connectar amb el programa per parlar de l'agressió que va presenciar poc després que Rocío Carrasco tingués l'accident de moto el 1995. Segons va relatar, la parella era a l'hospital perquè la jove se sotmetés a rehabilitació. «Estaven parlant i, de sobte, veig que ell li clava una plantofada, agafa la porta i se'n va», va explicar davant l'estupefacció de la presentadora del programa, Carlota Corredera, i els seus col·laboradors. «¿Per què expliques això ara?», li van preguntar. «L'hi dec a la Rocío», es va justificar el fotògraf.

El capítol dos també va servir per parlar de la suposada infidelitat d'Antonio David amb la cambrera d'un bar de Chipiona, Sonsoles, quan Rociíto estava ja embarassada del seu segon fill. «Veig coses que no m'agraden, massa diversió i complicitat entre ells», rememora la protagonista de la docusèrie. «Ho vaig parlar amb ell i la seva resposta va ser que jo estava boja, que l'embaràs m'estava afectant el cap». La relació va viure el seu pitjor moment quan Carrasco va sorprendre el seu marit besant la noia al local de copes on ella treballava. «Vaig sortir corrents d'allà, plorant. Em va començar a fer mal la panxa com si tingués punxades de contraccions. Em va entrar un atac de pànic. No perquè em posés les banyes, sinó com a mare, perquè estava embarassada d'ell», va explicar. «Ell va venir al darrere i em deia que estava boja. Quan li vaig dir que volia que em portés a casa, em va dir que me n'anés caminant. I així ho vaig fer, plorant i a les sis del matí», va explicar qui assegura que la infidelitat era 'vox populi' i que al poble li deien «cérvola embarassada».

Segons ella, l'episodi va tornar a reproduir-se de manera similar un altre dia a la platja, quan estava embarassada de quatre mesos. «Va venir la Sonsoles i va començar a tontejar amb ella. Li vaig dir que me'n volia anar i em va contestar que me n'anés caminant. Una hora i mitja per arribar a casa meva amb la solana», va narrar.

Un altre capítol de la suposada infidelitat el va descobrir gràcies a una factura telefònica desorbitada. «Hi havia un munt de trucades al mateix número. I com que la Sonsoles era amiga de la meva amiga Chayo, vaig comprovar que era el seu número», reconeix. Quan Antonio David va arribar a casa, no va trigar a produir-se la discussió. «Em deia: ¿Ja estàs una altra vegada amb això, boja? Malpariràs el meu fill, la gelosia t'està tornant boja», va relatar Carrasco. «I davant d'ell vaig marcar el telèfon. No me n'enorgulleixo. Es va posar una senyora, devia ser la seva mare, i li vaig dir que era la dona del xicot de la seva filla, que preparés una habitació a casa seva per a ell. Clavat de genolls, va començar a repetir-me que m'estimava, i ho vaig deixar estar».



El suposat atac de la finestra

Durant el documental, la filla de Rocío Jurado també va aportar una prova que desmuntaria la defensa d'Antonio David en la suposada agressió a la finestra quan ella estava embarassada i la relació ja estava en plena crisi, una cosa que ell sempre ha negat. «Em va treure de la camisa de dormir i em va treure mig cos per fora de la finestra. La panxa em donava a la vora. Vaig girar el cap i li vaig dir: Procura que quan arribi a baix m'hagi matat. I em va deixar anar». El seu exmarit ha explicat sempre que aquest episodi era fals, ja que en aquella finestra hi havia reixes, una cosa que va desmentir Rociíto traient un paper amb una declaració del manyà. «Aquesta reixa es va posar l'any 2010 i la prova és aquesta: un certificat del manyà de Chipiona que va posar aquesta reixa».