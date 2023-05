A l'hora de fer les feines de la llar n'hi ha una en especial que fa molta mandra. I no n'hi ha per menys. Passar la baieta per netejar la pols és una cosa que a molt pocs (més aviat a gairebé ningú) els hi agrada. El tiràs és una cosa que a pocs els ve de gust agafar. Per això, una vegada que ho fas vols que els resultats siguin impressionants. I tenim un truc que t'ho pot garantir.

Com netejar les portes de fusta perquè semblin noves El primer que has de fer és comprar una de les baietes de moda de les quals més es parla en tots els fòrums de decoració i neteja. Un producte que es posa a la venda a supermercats de tot el país, que costa poc més d'un euro i que pots aconseguir a qualsevol gran superfície o, fins i tot ja, des de fa uns quants mesos, a supermercats petits i mitjans. El truc perquè la pols trigui més temps a quedar-se agafada als mobles no és altre que el de posar-li una petita gota de rentaplats a la baieta que utilitzaràs (la que t'explicàvem). Després passes la baieta en qüestió pels mobles i el resultat et sorprendrà. El truc per netejar la rentadora per dins: desinfecta i deixa amb bona olor la roba Recorda, a més, que tenir-ho tot net i ben cuidat no és sinònim de què t'hagis gastat molts diners ni que hagis invertit massa temps. Més aviat al contrari. Els experts en neteja el que fan és emprar el temps just i fer-ho de manera ordenada i metòdica.