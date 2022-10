Més de la meitat de la població adulta a Espanya (50,5%) té uns nivells de colesterol gens recomanables. I el més preocupant és que una immensa majoria (46,4%), desconeix que té hipercolesterolèmia.

El doctor Leopoldo Pérez, portaveu de la Fundació Espanyola del Cor (FEC), explica que cal "tenir en compte que per a la nostra salut cardiovascular és una prioritat mantenir sota control aquest important factor de risc. La nostra primera recomanació és detectar la malaltia per poder millorar el control de la hipercolesterolèmia". Per a això, l'alimentació és clau.

Colesterol alt: què és i símptomes

El colesterol és una substància molt necessària per al nostre organisme, que "viatja" per la sang transportat a través d'unes proteïnes denominades lipoproteïnes. És important saber que el colesterol és la suma de dos tipus diferents de colesterol.

Colesterol-LDL: El que tots coneixem com a colesterol dolent, i que en dipositar-se en les parets de les artèries pot produir malalties cardiovasculars.

Colesterol-HDL: en aquest, a diferència del dolent, com més alts siguin els seus nivells major protecció contra patologies coronàries. Per això l'anomenem colesterol “bo”.

Els nivells de colesterol es mesuren en mil·ligrams (mg) de colesterol per decilitre (dl) de sang.

Segons explica la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), l'ideal és que el colesterol total estigui per sota de 200 mg/dl i el Colesterol-LDL (colesterol “dolent”) per sota de 130.

Quins són els nivells òptims de Colesterol-LDL?

Menys de 100 mg/dl, normal.

De 100 a 160 mg/dl, normal-alt.

Per sobre de 160 mg/dl, alt.

I de Colesterol-HDL?

Homes: és normal si és superior a 35 mg/dl.

Dones: ha de ser superior a 40 mg/dl perquè siguin uns nivells correctes i normals.

Símptomes del colesterol alt

La hipercolesterolèmia s'associa a un risc elevat de malalties cardiovasculars, sobretot ictus i infart de miocardi.

Si parlem de malalties coronàries: la simptomatologia més freqüent és: dolor al pit , sensació de falta d'aire , fatiga , falta de sensibilitat a les extremitats .

, sensació de , , a les . Respecte als accidents cerebrovasculars: mareig , confusió , visió borrosa , dificultat per parlar , mal de cap , paràlisi a la cara .

, , , , , . I, finalment, atac cardíac: suor freda, dolor al pit, al braç, mandíbula, dents i abdomen, fatiga o dificultat per respirar.

Quines són les causes?

Factor genètic.

Obesitat.

Hipotiroïdisme: Una malaltia que es produeix quan la glàndula tiroide produeix menys hormona de la que necessitem per al bon funcionament de l'organisme.

Dieta: Alimentació rica en greixos d'origen animal, greixos saturats i alcohol.

Malalties hepàtiques.

Patologies renals.

Uns certs medicaments.

Com pot ajudar l'alimentació a controlar el colesterol?

Com assenyala la Fundació Espanyola del Cor, el tractament fonamental per a la hipercolesterolèmia s'ha de basar en un canvi de l'estil de vida.

Alimentació sana i equilibrada.

Evitar els hàbits tòxics: tabac i alcohol.

Evitar l'excés de pes.

Realitzar exercici físic amb freqüència. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la població adulta practiqui esport de 150 a 300 minuts a la setmana, amb activitats d'enfortiment muscular per evitar el sedentarisme i les seves conseqüències en la salut. La mateixa pauta es pot extrapolar a les persones amb malalties cròniques, amb especial recalcament en l'equilibri funcional i l'entrenament de força.

Els aliments a evitar per controlar el colesterol

Els aliments “prohibits” són tots aquells que contenen abundant greix animal, que és el principal enemic per al colesterol alt. Ha de representar el 30-35% de les calories totals. I quant al greix saturat, menys d'un 10%. Cal no oblidar la fibra, de la qual es recomana consumir 20-30 grams al dia. Per això:

"Pots substituir els lactis enters pels desnatats; la mantega per l'oli d'oliva i les carns greixoses per carns magres amb poc greix, com el conill o el pollastre sense pell".

I per evitar afegir greixos innecessaris, es pot optar per mètodes de cuinat com a forn, microones o fregidora d'aire.

La doctora Sara Sanz Rojo, al costat de la Fundació Espanyola del Cor, han elaborat un pla, de dues setmanes, per a les persones amb hipercolesterolèmia per tal de controlar els nivells alts de colesterol i reduir els riscos de patir una malaltia cardiovascular.

Què menjar si tens el colesterol alt?

Fruites i verdures.

Hortalisses.

Peix blau, almenys tres vegades a la setmana.

Fruits secs, especialment, nous i ametlles. Un sol grapat, d'uns 45 grams, disminueix els nivells de Colesterol-LDL.

Cereals integrals.

Oli d'oliva verge extra.

Els experts de la FEC subratllen que "aquests aliments ens aporten nutrients que ens ajuden a reduir els nivells de colesterol en sang" i "augmenten el denominat colesterol-HDL (colesterol bo) perquè aporten els àcids grassos monoinsaturats (presents a l'oli d'oliva verge), àcids grassos omega-3 (peix blau), esterols/estanols vegetals (en olis vegetals o incorporats en productes lactis), antioxidants (com fruites i verdures)".