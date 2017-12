El Govern de l'Estat té a punt la reconversió del tram d'Igualada a Castellolí de l'A-2

El Govern de l'Estat ha desencallat un dels trams de millora de l'A-2 que més s'havia reclamat des de l'Anoia, el sector comprès entre Igualada i Castellolí i la connexió amb l'eix Diagonal (C-37) a la part nord-est de la capital de l'Anoia. Segons ha pogut saber aquest diari, els representants a Catalunya del ministeri de Foment han explicat en els darrers dies a alcaldes de l'Anoia el projecte per fer un nou tram d'autovia amb característiques de 3+3, és a dir tres carrils en direcció Barcelona i tres més en direcció Lleida. Es tracta d'un tram amb una alta accidentalitat i amb una traçat de calçada que s'adiu amb les característiques d'una autovia de llarg recorregut com és l'A-2.

Aquest traçat nou no es faria, en gran part, sobre la mateixa calçada actual, sinó que es desplaçaria uns metres cap al nord (cap a la zona més de Montserrat), per tal de poden trobar l'amplada suficient per a la plataforma de la nova carretera.

L'altre gran guany seria la construcció del trèvol (enllaç definitiu) entre la C-17 i l'A-2. Aquest és un dels nyaps més importants dels darrers anys a la comarca de l'Anoia, perquè les discrepàncies entre el Govern de l'Estat, titular de l'A-2, i el de la Generalitat, responsable de la C-37, van deixar sense completar la connexió entre les dues carreteres. Aquest enllaç és en aquests moments el més transitat de la comarca, i permet una sèrie de moviments des de l'A-2 cap a Igualada, la zona del Penedès i la del Bages, que posen la cruïlla com un dels punts neuràlgics per al trànsit de l'entorn de la capital de l'Anoia. Actualment hi ha sortides reaprofitades de l'A-2 que permeten fer la connexió de manera indirecta.



Col·lapse tot el matí

El tram que es planteja de reformar, justament ahir, va viure un gran col·lapse, des de primer hora del matí fins a les 13 hores. El remolc d'un camió va incendiar-se i entre les feines d'extinció i la retirada del vehicle la carretera va quedar afectada tot el matí. Es van formar llarguíssimes cues des del punt de l'incident fins més a l'oest d'Igualada, i els vehicles que van intentar esquivar-les van aportar densitat a algunes de les avingudes de la capital de l'Anoia i carreteres veïnes.

Per apagar l'incendi hi van intervenir cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'incident va tenir lloc al punt quilomètric 562 de l'A-2, al seu pas per Castellolí. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 05.21h. La tasques de retirada i neteja van ser llargues.