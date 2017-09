Els bagencs Guardiola i Estiarte es pronuncien a favor del referèndum

El santpedorenc Pep Guardiola i el manresà Manel Estiarte, ara entrenador i director de suport i gestions del Manchester, respectivament, s'han mostrar favorables a la celebració del referèndum en sengles vídeos publicat a les xarxes socials de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium.

«Això no va d'independència, va del dret a decidir a poder votar. Això no va d'independència, va de democràcia», comença explicant Guardiola, que «les lleis fan lleis, i les lleis canvien lleis. I això ho decideix el poble, ho decideix la societat». L'exentrenador del Barça recorda que «mai no es poden obviar els drets i les llibertats jurídiques de les persones». I acaba demant que «tota la gent i totes les institucions tinguin el dret d'exercitar la seva llibertat».

Estiarte, per la seva part, explica que «ens ho poden disfressar de lleis i normes. Puc donar el meu parer? Jo vull donar el meu parer, nosaltres volem donar el nostre parer. Tan senzill com això».