La Policia Nacional impedeix per la força l'obertura del col·legi on havia de votar Forcadell

Una quarantena d'agents de la Policia Nacional han irromput amb violència aquest diumenge 1 d'octubre, a les nou del matí, a l'escola Nostra Llar de Sabadell, al carrer Calderón, on també ha de votar la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Just a l'hora prevista per a l'obertura del col·legi, els antidisturbis han intentat accedir primer i davant la negativa dels voluntaris han trencat un vidre.

Un cop a dins i després d'apartar els ciutadans –alguns d'ells asseguts a terra, entre els quals avis i nens- els voluntaris han estat identificats. Mentrestant, al voltant de 400 persones s'han aplegat a l'exterior amb crits de protesta contra l'actuació policial, tot i que aquesta xifra anirà augmentat avant l'arribada progressiva de més ciutadans.