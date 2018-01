Cs vincula el pas al costat de Mas amb la propera decisió del cas Palau i l'hauria desitjat abans

El diputat electe de Cs al Parlament Carlos Carrizosa va vincular l'anunci de l'expresident de la Generalitat Artur Mas que renuncia a la presidència del PDeCAT al fet que el 15 de gener es publicarà la sentència del cas Palau, que podria concloure que l'extinta CDC es va finançar il·legalment. Carrizosa va dir en roda de premsa que Mas era líder d'aquest partit durant el presumpte finançament il·legal de Convergència, per la qual cosa va concloure que seria una de les condemnes «més greus» per corrupció d'un partit. «Si Mas hagués dimitit abans del 2010, abans de les retallades, que se n'anessin les empreses, abans que es fracturés la societat catalana, no hauríem arribat fins aquí, perquè fins aquí ens hi va portar el senyor Mas», va dir Carrizosa, que va assegurar que Catalunya estaria millor i va titllar l'expresident de nefast per a Catalunya.

De la seva banda, la diputada electa de CatECP al Parlament Elisenda Alamany va dir que les classes treballadores de Catalunya recordaran «el nom de Mas durant molt temps» per les seves polítiques de retallades. Alamany va ironitzar sobre que prefereix no pensar que la dimissió de Mas com a president del PDeCAT tingui «res a veure» amb la sentència del cas Palau.