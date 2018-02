El bloc constitucionalista treu valor a la proposta d'un president simbòlic

La portaveu de l'executiva de Ciudadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va expressar la seva esperança que algun dels diputats de JxCat que han anat a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tingui la «valentia» de dir-li que no pot tornar a ocupar aquest càrrec.

«Esperem que alguna de les persones que han anat avui [ahir per al lector]a Brussel·les a veure Puigdemont tingui la valentia suficient per dir-li que no tornarà a ser president de la Generalitat», va declarar en roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'executiva permanent.

El coordinador general del PP a escala estatal, Fernando Martínez-Maíllo, va rebutjar ahir la fórmula d'una possible investidura simbòlica, amb Puigdemont des de Brussel·les, i una altra d'efectiva, des de Catalunya. «L'únic que sabem és que el president del Parlament ha ajornat la investidura. No són capaços de posar-se d'acord en una i en volen dues», va ironitzar Fernández Maíllo.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar que és «inviable» tant la investidura de Carles Puigdemont (JxCat) com la de la resta de diputats investigats, es trobin en presó o en llibertat provisional.

Així vol traslladar-ho al president del Parlament, Roger Tor-rent, a qui havia de trucar ahir mateix per demanar-li una reunió en la qual puguin abordar la situació de «bloqueig», va detallar en roda de premsa a la nova seu del partit.



«No faran fora Santamaría»

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, va opinar que un president «simbòlic» no farà fora la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ni tampoc servirà per recuperar l'autogovern. Alamany va respondre així les especulacions sobre les negociacions entre JxCat, ERC i la CUP. Les forces independentistes treballen en una fórmula que permeti desbloquejar la investidura i faci compatible la restitució de Puigdemont com a president i alhora un govern executiu a Catalunya, que sortiria del Parlament. En aquest sentit, Alamany va lamentar que JxCat, ERC i la CUP no s'hagin posat encara d'acord per formar un executiu.