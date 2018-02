Millet i Montull demanen sortir de la presó i acusen el tribunal d'«arbitrari»

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, condemnats per l'espoli de l'entitat musical, han recorregut davant l'Audiència de Barcelona la decisió d'enviar-los a presó provisional mentre la sentència no sigui ferma, i acusen el tribunal d'«arbitrari» i de basar-se en conjectures i prejudicis a l'hora de valorar el risc de fugida.

Els dos condemnats han presentat sengles recursos de súplica. Els dos demanen que se'ls posi en llibertat i que, en tot cas, s'acordin mesures cautelars menys oneroses, com ara compareixences periòdiques en el jutjat. En els recursos –que es van presentar davant la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona, el tribunal que va enjudiciar el cas i que ara ha adoptat la mesura de presó provisional– les defenses lamenten que sigui el mateix òrgan el que ha adoptat les dues decisions i que a més no tinguin dret a acudir a una instància superior per recórrer, ja que ara només els queda la possibilitat de presentar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.