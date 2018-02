L'ANC fixa el seu full de ruta per «construir la República catalana»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va aprovar ahir el full de ruta en què insta el Govern a «construir la República declarada com un marc real de garantia de drets civils i socials, davant de la involució democràtica i repressiva que està duent a terme l'Estat» i assolir un poder «efectiu i no dependent» de l'Estat. Ho va aprovar l'Assemblea General Ordinària (AGO) que l'entitat va celebrar al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona, tot i que davant la presentació de 116 esmenes a l'articulat, en finalitzar l'assemblea encara no s'havia pogut fer el recompte de la votació final.

Aquesta construcció de la República s'ha de fer posant èmfasi en el finançament i control de la hisenda catalana, l'existència d'un poder judicial i una fiscalia «imparcials i al servei de la societat catalana» i amb la força pública a les ordres de les institucions catalanes «per garantir la seguretat de la ciutadania en circumstàncies ordinàries i també de conflicte». D'altra banda, l'Assemblea també va donar el vistiplau que les eleccions per escollir el nou secretariat se celebrin el proper 17 de març i va convocar una manifestació per a l'11 de març al parc de la Ciutadella per exigir la formació de govern.

El full de ruta aprovat també insta a potenciar i treballar el debat de futur per tal que se segueixin les fases de consolidació de la república, el procés constituent, la convocatòria d'eleccions constituents, la confecció participativa de la constitució catalana i el referèndum per ratificar-la. Afegeix que s'ha de fer «pas a pas però sense dilacions» i també insisteix en la necessitat d'aprofundir en la col·laboració amb el món local, garantir la coordinació entre els moviments sobiranistes i aconseguir el màxim suport internacional «davant la manca de democràcia, la persecució per motius ideològics, la repressió i l'actuació arbitrària de la justícia per tal que es reconegui el dret d'autodeterminació exercit l'1-O». També reclama que el govern adopti una llei electoral pròpia.

Sobre els partits polítics, estableix que caldrà conscienciar-los i instar-los a reorganitzar-se de manera que es garanteixi que els seus dirigents, consellers, membres del govern i diputats «no es trobin en una situació personal que els generi un conflicte d'interessos que impedeixi la defensa nítida i incondicionada de la república». Afegeix que «ha arribat el moment que la ciutadania agafi el pes de la construcció d'un nou estat» i determina que l'ANC «ha de mantenir la seva sobirania com a entitat i no doblegar-se a la voluntat dels partits polítics, tot tirant endavant totes aquelles accions que consideri necessàries encara que no aconsegueixin el ple suport polític».

En aquest sentit, entre els objectius estratègics de l'entitat aposta per «reforçar i preservar la independència de l'ANC respecte dels partits polítics» com a «garantia d'una transversalitat clau en el compromís i la mobilització de la societat». Afegeix però que «transversalitat no vol dir neutralitat» i considera que ha de»seguir sent l'entitat de referència de la societat civil per assolir la independència».

Quant al moviment independentista, aposten per potenciar la «unitat d'acció» de les formacions polítiques i de les entitats i organitzacions i del conjunt de la base social de l'independentisme «com a garantia de la consolidació de la república».

Paral·lelament, l'assemblea va convocar una mobilització per a l'11 de març davant de les portes del parc de la Ciutadella. «Ara necessitem un 11 de setembre i només l'avançarem sis mesos», va dir el coordinador de Mobilitzacions de l'entitat, Francesc Cara. Segons va explicar, la idea és concentrar-se entre l'avinguda de les Drassanes, el passeig Colom i el carrer Marquès de l'Argentera fins a les portes de la Ciutadella.