Presó sense fiança per al presumpte autor del doble crim de Susqueda

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va ordenar ahir al vespre l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a Jordi Magentí, detingut pel doble crim de Susqueda. Li atribuïa dos delictes d'assassinat. El sospitós va passar a disposició judicial ahir al matí, esgotades les 72 hores màximes de detenció i després de tres dies d'escorcolls a Anglès.

Davant del jutge, va guardar silenci i només va respondre les preguntes de la defensa. Ho va fer per afirmar que és «innocent» i va assegurar que no va comprar bitllets per marxar a Colòmbia (el país d'origen de la seva parella actual) el dia 28 de febrer amb la intenció de fugir. Poc abans de les 9 del vespre, dos cotxes dels Mossos d'Esquadra van traslladar el sospitós al centre penitenciari. El titular del jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va ordenar presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut, investigat per l'assassinat de dos joves al pantà de Susqueda el mes d'agost passat. El jutge va argumentar, per privar-lo de llibertat, que existeix risc de fuga, possibilitat de reiteració delictiva i perill de destrucció de proves. El cas continua sota secret de sumari.

La d'ahir va ser una jornada maratoniana als Jutjats de Santa Coloma de Farners. El sospitós va arribar poc després de les 8 del matí, també traslladat pels Mossos. D'entrada, el pas a disposició judicial es va aturar perquè la seva defensa va interposar una demanda d'habeas corpus, perquè considerava que s'havia superat el termini de 72 hores de detenció (el màxim possible). La petició va ser finalment desestimada.

A banda, després de la declaració el jutge va acordar tornar al pantà de Susqueda per fer una reconstrucció. Magentí en cap moment va baixar del vehicle i no va respondre cap pregunta.