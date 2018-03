Amnistia denuncia l'ús a Espanya de «l'enaltiment del terrorisme»

Amnistia Internacional (AI) torna a carregar contra Espanya, aquest cop per les restriccions a la llibertat d'expressió en condemnes per tuits, cançons o altres obres artístiques. En un informe titulat «Tuiteja... si t'hi atreveixes», l'organització recorda a l'Estat que com a signant de tractats internacionals de drets humans té l'obligació de «respectar, protegir i promoure» drets fonamentals com la llibertat d'expressió.

En el document, l'ONG alerta que Espanya fa ús de l'article 578 del codi penal –que prohibeix l'enaltiment del terrorisme i la humiliació de les víctimes de delictes terroristes– per «reprimir les expressions d'índole política», sobretot a les xarxes socials i a la comunitat artística. «A Espanya s'està atacant la llibertat d'expressió, el Govern (espanyol) sotmet a fustigació tota una sèrie d'expressions a Internet –des de lletres de cançons políticament controvertides fins a acudits– utilitzant categories generals d'enaltiment del terrorisme», denuncia. La «limitació» de l'espai de debat públic i la crítica, adverteixen des d'AI, representa una «amenaça» a llarg termini per a la capacitat de garantir la defensa dels drets humans fonamentals. Entre els casos que es recullen en l'informe hi ha el del raper lleidatà Pablo Hasél o el de la tuitaire Cassandra Vera.

«El dret a la llibertat d'expressió inclou expressions que ofenen, escandalitzen i molesten», diuen des d'AI. Això, però, no implica per a l'ONG que es pugui aplicar l'article 578 del codi penal a tuitaires, periodistes o artistes musicals. Així, l'organització considera que molts dels processos recents basats en aquest article del codi penal no compleixen el requisit establert en el dret internacional que diu que les restriccions a la llibertat d'expressió han de ser «estrictament necessàries i proporcionals per a una finalitat legítima» com la seguretat nacional.

A més, descriuen que les disposicions que prohibeixen l'enaltiment o la justificació del terrorisme són «generals i imprecises» i donen als estats «el poder de criminalitzar un gran ventall d'expressions que no tenen el grau necessari per constituir incitació». Lamenten també que l'efecte «dissuasori» de casos recents hagi «reduït» l'espai a Internet perquè les persones expressin opinions crítiques.