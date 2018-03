Condemnen a 17 anys de presó l'acusat d'apunyalar un rival al Port Olímpic de Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó Luis C.F., del clan dels 'Pelúos', per apunyalar mortalment al cor un gitano del clan dels 'Baltasares' en una discoteca del Port Olímpic de Barcelona després d'una baralla al gener de 2016, la qual cosa va generar un èxode de més de 500 famílies del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el veredicte emès per la magistrada condemna a 17 anys de presó el principal acusat de l'assassinat, però també a quatre anys per a un altre acusat de delicte de lesions amb instrument perillós i a una multa de 360 euros per a l'acusat d'un delicte lleu de maltractament d'obra.

Segons la sentència recollida per Europa Press, la baralla va ocórrer sobre les 03.20 hores del 24 de gener de 2016, quan Gabriel R.F. va insultar la víctima, D.O.N., i li va copejar de front aprofitant que havia consumit alcohol, però sense causar-li lesions.

Tot seguit, Juan Manuel V.F. i Luis C.F. van agredir la víctima conjuntament, amb gots de cristall i per l'esquena, causant-li lesions en el cap, una agressió que el jurat va considerar provat principalment gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat del local.

Luis C.F. va clavar poc després un ganivet en el cor de la víctima causant-li la mort, la qual cosa la sentència recull com "un sol cop sec i amb força en el costat de la víctima, que cau al terra immediatament".

La sentència considera provat que es va tractar d'un assassinat perquè Luis C.F. va propinar la fatal punyalada aprofitant que la víctima estava sent agredida per altres persones, l'atordiment dels cops rebuts i el seu "precari estat físic" pel consum d'alcohol.

Juntament amb la pena de presó, la sentència imposa a Luis C.F. abonar una indemnització de 200.000 euros per a cadascun dels fills menors de la víctima, 100.000 euros a la seva esposa i 40.000 per a la seva mare.

La magistrada del cas també ha acordat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la família de la víctima pels dos últims agressors.