Inés Arrimadas: «Els que han trencat els ponts amb Espanya no els poden reconstruir»

La líder de Cs, Inés Arrimadas, no va donar credibilitat a l'oferta de diàleg a l'Estat del candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull. «Els que han trencat els ponts amb Espanya no els poden construir. No pot venir com a part de la solució perquè és part del problema», va defensar Arrimadas en el seu discurs durant el ple d'investidura. Arrimadas va instar Turull a «aprofitar l'última oportunitat» abans d'anar al Tribunal Suprem i tenir la «valentia» de dir que és una mentida i no seguir allargant «fictíciament» la «novel·la del procés». I és que, segons Arrimadas, el seu discurs ha decebut tothom perquè no ha reconegut errors però tampoc ha parlat de República.



El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va instar els diputats independentistes a votar a favor de la investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat per no perdre «ni un segon» a constituir un Govern que permeti acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Avui hem de posar la primera pedra per bandejar el nou Decret de Nova Planta, i no hauríem de perdre ni un segon», va defensar en el debat d'investidura.



Per la CUP, el diputat Carles Riera va assegurar que la seva formació dóna per acabat el «cicle del procés i les aliances que s'hi han donat i les que hem construït». Per això, va reblar Riera, «passem a l'oposició». L'esquerra anticapitalista defensa, així, obrir un «cicle de la república real» i no vol assumir com a projecte que «fent autonomia» es podrà «tornar a la república».



Des de les files del PSC-Units, Miquel Iceta es va mostrar desconcertat amb el discurs de Jordi Turull, i li va demanar aclarir si era sincer o només era «una petita anècdota o gir argumental per necessitats del guió». Iceta va dir que si el discurs, que va qualificar d'autonomista, busca el suport de la CUP, «en lloc d'apropar-los els allunya». Amb tot, si el discurs suposa una renúncia a treballar per «una meitat dels catalans» o un procés constituent, s'està obrint un camp «molt interessant», va assegurar Iceta, tot i que no veu elements de confiança per canviar la seva oposició.



El president del grup de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, va criticar que l'independentisme subordini i lligui la seva tàctica al calendari judicial i va afirmar que «no hi ha estratègia» més enllà d'una «èpica demostrada reiteradament estèril». Segons ell, l'única tàctica dels independentistes és la «pura reacció» als terminis que marquen els tribunals espanyols.



Per part del PPC, Xavier García Albiol va veure el discurs com una victòria de les institucions de l'Estat, el contingut del qual «no té res a veure amb l'actitud que ha tingut en els últims temps»: «A quin Jordi Turull ens hem de creure?». Això demostra que s'està davant una «gran farsa». Sobre l'oferta de diàleg, la va comparar amb la de Puigdemont amb el «referèndum o referèndum».



El diputat de JxCAT Eduard Pujol va retreure a la CUP que mantingués la seva abstenció. «La importància del moment demanava una lectura generosa que avui hauria estat vital per continuar plantant cara als que ens voldrien petits», va declarar Pujol. Malgrat això, es va mostrar convençut que «hi ha hores per construir diàleg, parlar, cohesionar i sumar» i va confiar que demà es pugui aconseguir el suport per investir Turull. Pujol va agrair al candidat la seva «determinació» i va criticar aquells que des de l'oposició han fet «mofa» del discurs de Turull, especialment el líder del PPC.