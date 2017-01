L´humorista santjoanenc Manolo Morillo participa a ´First Dates´

El programa 'First Dates' de Cuatro ahir va comptar amb la participació de l'informàtic, imitador i humorista Manolo Morillo, de Sant Joan de Vilatorrada. Morillo va tenir una cita amb Mónica, una dissenyadora gràfica de El Vendrell.

Tot i així, el santjoanenc declara que buscar parella no era el que més l'interessava, sinó que va decidir enfocar la seva participació «de cara a promocionar les imitacions, monòlegs i espectacles». De fet, al programa va tenir l'oportunitat d'imitar els personatges de Torrente, Punset i el Rei, i ja li han sortit dues propostes d'actuació en menys d'un dia.

El rodatge va tenir lloc a principis de novembre, i tot i que al final no va sorgir l'amor entre la parella, Morillo assegura que continua en contacte amb Mónica. «Parlem de tant en tant. Ella és dissenyadora gràfica i també va anar-hi per fer publicitat de la seva botiga», afirma.

A més de presentar-se al programa 'First Dates', l'humorista de Sant Joan de Vilatorrada també ha aparegut a altres programes com 'El diario de Patricia' i 'Viernes Show', a pel·lícules com 'Ocho apellidos catalanes' (on fa d'extra) i a diversos anuncis. Recentment, ha participat entre d'altres en el rodatge de la sèrie de Telecinco 'Sé quién eres' on representa el paper d'un advocat, i de la pel·lícula 'Pàtria', rodada principalment al Berguedà.