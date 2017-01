El Carnaval fa ressuscitar els Pastorets

L'envelat de Sallent va acollir ahir dues funcions d'uns pastorets atípics, provocadors i irreverents. En total, unes 650 persones van gaudir d'aquesta obra dirigida per Tàtels Pérez i que va tenir més de seixanta actors, i una coral en directe. La representació dels Pastorets 4.0 va servir per donar la benvinguda per la porta gran a la 40a edició del Carnaval de Sallent.

L'entitat organitzadora, El Car-rilet, va muntar una trama amb l'humor i la disbauxa per bandera, amb l'ànima carnavalesca més viva que mai però conservant l'essència estructural dels clàssics Pastorets de Folch i Torres.

Els Pastorets 4.0 van néixer i morir a Sallent. L'obra va connectar a través de l'humor amb la societat del poble. La sàtira, com a mare del Carnaval, va aparèixer des del minut 0 de funció. Els diàlegs picarescos i dinàmics van enganxar el públic al seient. Les bromes polítiques, de caràcter sexual, i de temes relacionats amb el Carnaval van ser les més freqüents.

Els personatges del clàssic de la cultura popular catalana es van veure alterats en l'obra sallentina. Satanàs no hi va ser. El paper de malvat el va encarnar l'eclesiàstic sallentí Antoni Maria Claret (David Piñana), encarregat de seguir prohibint i mantenir enterrat el Carnaval. Els dimonis van ser els conservadors. El pare Claret, escudat fidelment pel cocodril (Bernat Pina), va dirigir el seguici de les set fúries celestials: la vergo-nya, la hipocresia, l'abstinència, la castedat, la submissió, l'apatia i el silenci. En el moment de presentar les fúries va ressonar per l'envelat la veu de gent del poble que repetia la frase «què diran?».

Per desfer-se del mal, el Lluquet (Queralt Altarriba) i el Rovelló (Pitu Galobart) van tenir l'ajuda de l'arcàngel San Miguel (Roger Alcaraz), com la cervesa, que lluïa un cap ple de rastes. Els protagonistes que portaven un canuto com a l'elixir de la festa, van seguir l'Estrella del Carnaval que els va acompanyar pel periple a la recerca de Maria Magdalena (Berta Portabella). Maria Magdalena va ser representada per una exuberant i eròtica verge de la seixanta-novena.

El Jeremies (Xavi Martínez) engalanat amb un mocador rosa al coll, i una jaqueta de cuir sense mànigues, va fer arrencar les rialles dels espectadors amb bromes i rimes de contingut sexual.

El final de l'obra va ser una disbauxa en estat pur. La verge de la seixanta-novena va versionar el I will survive de Gloria Gaynor i, tot seguit, els actors es van engrescar a fer una conga per l'escenari, amb algun espectador que es va animar. Com a fi de festa, la música d'una xaranga va fer ballar el públic assistent i va fer reviure a tot Sallent la fal·lera del Carnaval.

Els polítics, en el punt de mira

Una de les cares conegudes a la representació de la tarda d'ahir va ser la de la diputada del Parlament de Catalunya per la CUP, la sallentina Anna Gabriel, que va ser membre d'El Carrilet durant força anys. «Quan tinguem el Carnaval, la canalla que surti de la fornicació de tot Sallent, es cuidarà en una tribu», van ser alguna de les frases que es van poder escoltar en clara referència a Gabriel. Tampoc no se'n va deslliurar l'actual alcalde de la vila, el convergent David Saldoni, que li va tocar el rebre per la quantitat de càrrecs que acumula.