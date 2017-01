Mor Juan Ruiz, el mestre artesà de la sal de Cardona

Cardona ha perdut aquest dimarts una de les referències de la història minera de la població i de l'actual motor turístic basat en aquest mateix atractiu. Juan Ruiz, mestre artesà de la sal i que com a tal s'havia fet conegut per les seves creacions amb aquest material, ha mort aquest dimarts de manera sobtada, víctima d'un infart. El funeral tindrà lloc aquest dijous, a les 10 del matí, a l'església de Sant Miquel de Cardona.

Ruiz, de 70 anys d'edat, va néixer a Encinas Reales (Còrdova), però de molt petit ja va venir a Catalunya i, molt concretament a Cardona. Va treballar a les mines fins que aquestes van tancar, l'any 1990, i encara durant uns anys va mantenir aquesta professió a Sallent. Ja mentre feia de miner va anar conreant l'art de fer escultures i peces diverses amb sal com una afició. A mitjan dècada dels 90 va fer un pas més endavant en aquest camí i va convertir aquest art en la seva professió. Va començar a tenir taller a les dependències de les antigues mines un cop ja hi havia cessat l'activitat i abans nos obrís portes als visitants com a centre turístic (el 1997). Va rebre el reconeixement oficial per part de la Generalitat com a Mestre Artesà i actualment tenia el seu taller al carrer que dóna accés al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, tasca que ja feia amb un dels seus fills, i botiga amb els seus productes al complex turístic.

Persones properes el definien avui com un "savi" de la sal i la mineria potàssica -"ho sabia tot d'aquest món"-, i que "sempre t'ho donava tot a canvi de res".