Sallent posa en marxa aquest dissabte l'esperat espai cultural de Cal Carrera

Sallent obrirà aquest dissabte l'esperat equipament de Cal Carrera amb la representació del Retaule dels Embotits, que organitza la Coral La Nova Harmonia per la festa de les Enramades. El complex cultural, però, no estarà a ple rendiment fins al mes de setembre, quan es farà la inauguració oficial. L'espai dota el municipi d'un teatre auditori i ha de suposar un revulsiu per a les entitats i la programació cultural.

Aquesta setmana s'estan enllestint els últims detalls perquè dissabte a la tarda l'equipament, que es va començar a construir el 2013, pugui obrir les seves portes al públic coincidint amb Corpus. Cal Carrera, ubicat en una antiga nau de la Fàbrica Vella rehabilitada i ampliada, ha esdevingut un teatre auditori amb una sala polivalent i amb una capacitat que es podrà modular segons les necessitats de cada moment.

La sala principal, a la planta baixa, tindrà una capacitat aproximada per a unes 1.200 persones a peu dret, i n'hi cabran prop de mig miler si hi ha desplegades les veles i col·locades les butaques. També es podrà dividir l'espai amb cortines per a activitats més reduïdes, i hi haurà dos camerinos. A la planta superior s'ha habilitat una altra sala més petita també per a usos polivalents però de caràcter més permanent, per a tallers, assajos, i per a l'ús d'entitats i col·lectius diversos.

Cal Carrera és un projecte que ha patit múltiples entrebancs abans de ser una realitat. Les obres es van iniciar el 2013 i s'havien d'haver acabat ja fa més d'un any, però per diferents raons els treballs s'han anat endarrerint, i l'obra civil no es va completar fins fa uns mesos. Entre els principals impediments, hi va haver una aturada de mig any per esperar el trasllat d'una línia elèctrica de Fecsa, i un alentiment a la part final de l'obra perquè no hi havia un pla d'instal·lacions degudament fet. Per tot plegat, l'Ajuntament de Sallent ha pagat 70.000 euros més a la constructora Cots i Claret per les obres del complex, que ha tingut un pressupost que ha superat els 2 milions d'euros.



El «Retaule» presenta novetats

Cal Carrera s'estrena dissabte amb l'escenificació del Retaule dels Embotits, que porta a l'escenari la llegenda que narra la gesta aconseguida fa uns segles pels sallentins quan van poder evitar l'atac d'uns bandolers embotint sacs amb palla en forma de ninots, que van col·locar en un dels portals de la muralla simulant que eren defensors. L'espectacle es podrà veure dissabte a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre i enguany inclou una nova posada en escena amb la direcció de Tàtels Pérez, danses de l'Esbart Vila de Sallent i música en directe a càrrec de Jaume Riu i els alumnes de l'EMM Cal Moliner.