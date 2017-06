Una trentena d'activitats culturals i lúdiques omplen Sant Fruitós fins dilluns

Des d´avui fins dilluns, 3 de juliol, tots els racons de Sant Fruitós de Bages s´ompliran de propostes d´oci per fer gaudir tots els públics. Als actes més tradicionals com la ballada de sardanes, el ball de gegants, la festa andalusa i la recepció amb les entitats s´hi afegeixen novetats com la celebració d´una Holi Party, el retorn de l´espectacle La Boca de l´Infern i música en directe amb grups de renom com Gossos o l´Orquestra Rosaleda. També s´han programat actes ja consolidats com el Cinema sota el Cobert, la banyada nocturna solidària o la gimcana marrana amb proves d´humor amarillo.



El Batibull i el Cobert



Prèviament, els més petits han pogut gaudir, aquesta setmana, de la Festa Major Infantil, El Batibull. Correaigua, ball de confeti i espectacles infantils han omplert el poble de diversió. Els personatges de la festa la Nita i el Fruitós han fet ballar grans i petits sota el Cobert de la Màquina de Batre, on s´ha instal·lat un inflable que reprodueix una màquina de batre antiga.

Aquest espai s´ha recuperat com un dels escenaris de la festa major d´estiu, un cop acabades les obres de remodelació. L´Ajuntament ha destinat 54.000 euros a la programació d´enguany. Els actes es poden consultar a www.santfruitos.cat o a l´app de l´Ajuntament de Sant Fruitós. Tots els actes són gratuïts.



7 de Tapes



Sant Fruitós tanca avui, divendres, 7 de Tapes, una activitat paral·lela que s´ha dut a terme aquesta setmana que ha tingut bona acceptació. És una proposta per fomentar l'activitat gastronòmica i comercial del poble amb degustacions de tapes i vins. En concret, 9 restauradors del municipi han participat en la proposta que d´oferir tastos.