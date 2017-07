Navàs canvia les fustes deteriorades del parc de l'Estació per llambordes

L'Ajuntament de Navàs ha dut a terme aquesta setmana les obres de millora de les passarel·les per a vianants del parc de l'Estació, amb la substitució de la fusta deteriorada per una base de llambordes de formigó. El canvi respon a la necessitat de resoldre el mal estat de les passarel·les i el risc de caigudes que hi havia. Amb el pas del temps, l'antiga passarel·la de fusta s'havia fet malbé i, segons el consistori, el seu manteniment regular comportava uns costos molt elevats. El cost de la intervenció ha estat de 13.098 euros.