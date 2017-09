Sant Fruitós engega el nou cicle de venda especialitzat en vi amb cinc alumnes

«Tinc una capsa amb 12 aromes concentrades i l'últim dia les hauríem de conèixer totes». Aquest és el repte que l'enòleg Jaume Pont llançava ahir als alumnes del nou cicle formatiu de màrqueting i publicitat especialitzat en el sector vitivinícola, que ha posat en marxa l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Les inscripcions continuen obertes però, de moment, s'hi han apuntat cinc alumnes, que compaginaran la formació teòrica amb la feina remunerada en una empresa.

Ahir es va donar el tret de sortida al curs amb la presentació del cicle als alumnes participants. La coordinadora de la formació dual, i professora del cicle, Judit Tahull, destacava davant els participants que «és una bona oportunitat per inserir-se al mercat laboral», ja que l'FP dual és una formació organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius que «recupera l'antiga figura de l'aprenent» i assegura 1.000 hores de treball remunerat als alumnes que aproven el cicle. Segons Tahull, «és l'únic cicle de Catalunya d'aquestes característiques «amb modalitat dual i públic».

Tot i que la majoria d'assignatures del curs són de màrqueting i publicitat, hi ha una part de classes especialitzades en el sector vitivinícola, que impartirà el sommelier bagenc Jaume Pont, que ahir apuntava que l'objectiu és que «els professionals que van a vendre coneguin el producte i el que el client necessita».

Entre les sortides professionals, a banda de tècnic de màrqueting, publicitat i relacions públiques, hi ha la d'assessor de cellers i de botigues especialitzades i alta restauració. «Si coneixeu el món del vi podeu parlar amb el celler de tu a tu», especificava Pont. Segons l'enòleg, és un sector «atractiu que quan el coneixes enganxa», amb un vessant gastronòmic i turístic. Les classes inclouran tastos, sortides i visites.

Les motivacions que han portat els alumnes a apuntar-se al cicle són diverses. En el cas de l'Eva, de Sant Fruitós, el cursa per «complementar el màster de sommelier» que està estudiant. Per al Jan, de Salelles, l'interès en el món del vi ha estat la principal motivació per participar-hi, mentre que el Guillem, de Manresa, s'hi ha apuntat «per plaer i per aprendre», ja que ell ja treballa, però li interessa el món vitivinícola.

El cicle formatiu neix d'una necessitat expressada per les mateixes empreses del sector a la comarca, i per aquest motiu fa una especial incidència en el producte de la DO Pla de Bages. De fet, aquest curs ja hi ha tres cellers interessants a fer convenis de col·laboració: Abadal, l'Oller del Mas i el Mas de Sant Iscle.

La posada en marxa del nou cicle formatiu de grau superior, el primer de l'institut santfruitosenc, es va anunciar a final del curs passat. La seva creació recent l'ha portat a començar el curs amb només 5 alumnes, tot i que disposa de 30 places. Les inscripcions per participar-hi continuen obertes.