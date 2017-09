Gent de Balsareny formalitza l'oferta de pacte a ERC amb Jorge Aguilera d'alcaldable

Jorge Aguilera, primer per l´esquerra, és el candidat a l´alcaldia per GdB

Jorge Aguilera, primer per l´esquerra, és el candidat a l´alcaldia per GdB arxiu/jordi escudÉ

Gent de Balsareny, el grup municipal que des de principi de mandat ha governat al municipi en minoria, ja ha fet una oferta formal a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per tirar endavant un pacte entre totes dues forces. GdB ja va anunciar dilluns a la nit que obria la porta a establir acords de govern, ara que ha de portar a terme una reorganització després de la dimissió fa una setmana del fins ara alcalde, Albert Neiro, i aquesta proposta es va concretar en una reunió mantinguda dimecres a la nit amb els republicans, que ja va avançar que era el seu soci preferencial. Aquesta proposta formal ha anat acompanyada de la concreció, per part de Gent de Balsareny, de qui serà finalment el seu candidat a rellevar Neiro a l'alcaldia. Concretament serà Jorge Aguilera, que va ser el número 2 a la llista electoral de les municipals del 2015.

La formació fins ara governant a Balsareny diu en un comunicat que «emplaça ERC a posar el projecte i les necessitats dels veïns i veïnes per damunt de tot i com a màxima prioritat». En aquest sentit, subratllen que Esquerra Republicana «té la possibilitat de formar part i ser correponsable d'un projecte que ha triplicat els recursos destinats a serveis socials, que per primer cop ha realitzat polítiques d'igualtat, d'un govern més obert i participatiu, que ha prioritzat la millora de l'entorn i l'accessibilitat, i que ha invertit com mai en eficiència energètica».



La proposta de GdB és la d'un govern de coalició «en la qual els dos grups assumeixin un gruix de responsabilitats similars». En aquest sentit, es proposa que l'alcaldia continuï recaient en Gent de Balsareny, concretament en Jorge Aguilera número 2 de la candidatura i fins ara regidor d'Urbanisme; i que algun dels regidors d'ERC assumeixi la primera tinença d'alcaldia. En el mateix comunicat GdB posa en relleu que la dimissió de l'alcalde del municipi, la setmana passada, «no suposa en cap moment un qüestionament del projecte i les polítiques iniciades al llarg d'aquests dos anys de mandat, però sí que, tenint en compte la pluralitat del consistori, obliga a reforçar l'estabilitat per tal de garantir la continuïtat de l'activitat amb tota normalitat».

Aquesta formació ja va deixar clar al principi de la setmana que ERC era la formació amb qui ha tingut més afinitat al llarg d'aquests dos anys de mandat, però alhora els republicans expressaven també la possibilitat de tenir l'alcaldia. Tots dos partits tenen 3 regidors i a les eleccions municipals de fa dos anys només els van separar dos vots.