Cotxe elèctric: el repte de les bateries i el material de Mart

Els experts no tenen dubtes que el cotxe elèctric és el futur, que tot i que el mercat encara és reduït la demanda està canviant, però també que encara hi ha obstacles importants que s'han de salvar perquè eclosioni. En va parlar sobretot Daniel Serra, cap de projecte d'Iniciativa carnet-UPC, que va subratllar, per exemple, que un dels grans reptes és l'evolució de les bateries per garantir la màxima eficiència i autonomia dels vehicles, «i aquest és un sector on els xinesos estan guanyant la partida». En aquesta línia, Serra també va posar en relleu que «el problema de la mobilitat elèctrica és que requereix materials que costen molt de trobar. Materials que fins i tot haurem d'anar a buscar a Mart, i ja hi ha una empresa que hi està treballant».