Tràgic cap de setmana a les carreteres de la regió central amb dos motoristes morts

Tràgic cap de setmana a la xarxa viària de la Catalunya Central amb un balanç de dos morts i dos ferits greus. Tots ells víctimes de tres accidents de motocicleta que han tingut lloc en tan sols dos dies, a Collsuspina, Peramola i Guardiola de Berguedà.

Un motorista va morir ahir a la tarda mentre circulava a la carretera C-14, en el terme municipal de Peramola, en un accident en el qual es van veure implicats també dos turismes. Per causes que ahir al vespre s'estaven investigant, es va produir un xoc frontal. Com a conseqüència de la col·lisió, el conductor del vehicle de dues rodes va morir i l'acompanyant va patir ferides de gravetat. Arran de la incidència, van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos van haver de tallar la carretera i es feien desviaments.

A part, ahir a la N-141C, un motorista va resultar ferit greu després de sortir de la carretera i caure per un petit marge al terme municipal de Collsuspina. Va haver de ser traslladat amb helicòpter per la gravetat de les ferides a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, ja que, segons els Bombers, tenia una ferida oberta al fèmur. A part, s'hi van desplaçar una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers. L'accident es va produir a les 12.30 del migdia en el punt quilomètric 31,7.

Ha estat un cap de setmana realment tràgic perquè dissabte un veí d'Igualada de 69 anys, Daniel Roig, va perdre la vida en xocar contra un tot terreny a la carretera C-16, a l'altura de Guardiola de Berguedà.

El Servei Català de Trànsit alerta de l'augment d'accidents de moto, i és que dissabte a la tarda n'hi va haver un altre de mortal a Castelló d'Empúries (l'Alt Empordà). Trànsit demana als motoristes extremar les precaucions, ja que amb les víctimes d'aquest cap de setmana ja són 36 el nombre de morts en accidents de moto aquest 2017.