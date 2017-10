Fonollosa, Manresa, Rajadell i Sant Joan uneixen esforços per potenciar el Collbaix

Els ajuntaments de Fonollosa, Manresa, Rajadell i Sant Joan de Vilatorrada han acordat treballar conjuntament per conservar i dinamitzar turísticament el Coll-baix i el seu entorn, i garantir-ne un ús responsable i sostenible dels recursos i potenciar-ne la riquesa social.

En aquest sentit, els quatre municipis han presentat un acord per preservar i potenciar el cim bagenc i tots els seus actius naturals, turístics i patrimonials com el Geoparc, el Porc de Palou, el Parc Territorial del Collbaix o l'Ecorail del Cardener. Amb aquest objectiu els quatre consistoris bagencs han signat el Manifest del Coll-baix, un text que recull els principis bàsics i les actuacions que es realitzaran des dels municipis signants per tal de conservar i dinamitzar de forma responsable el cim.

D'aquesta manera, els ajuntaments de Fonollosa, Manresa, Rajadell i Sant Joan de Vilatorrada han acordat «treballar conjuntament per la conservació, la preservació i la protecció del recurs natural del Collbaix» i «dinamitzar turísticament el cim i el seu entorn garantint un ús responsable i sostenible del recurs que no en malmeti la riquesa natural i en potenciï la riquesa social».

El text consensuat també insta a treballar per a la regulació dels usos actuals i futurs del Parc Territorial del Collbaix i protegir el paisatge agrícola del seu entorn del i fer promoció dels productes agraris que s'hi generen. També preveu promocionar la conservació i valorització del patrimoni arquitectònic com les barraques i les sitges.

Recuperar i reivindicar les fites històriques lligades al Collbaix i millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre la muntanya i els nuclis urbans i ordenar-hi l'accés en mitjans motoritzats són dos dels objectius que també es marca el manifest. Per últim, el document consensuat també proposa destacar la muntanya del Collbaix com a element amb capacitat educativa i divulgativa del patrimoni social, cultural, natural i geològic, així com fomentar la sensibilització ambiental.

Representants dels quatre municipis del Bages van presentar públicament, aquest cap de setmana, l'acord de preservació i potenciació de la muntanya del Collbaix. Ho van fer a l'emblemàtic cim, on es van instal·lar parades de productes locals i material promocional de tots quatre municipis.