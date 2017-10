Montserrat ordenarà tres nous preveres i dos diaques

El proper 4 de novembre tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat l´ordenació de tres nous preveres i dos nous diaques, tots ells membres de la comunitat benedictina de Montserrat. Són Carles Xavier Noriega, Efrem de Montellà i Bernat Juliol, per a preveres, i Anton Gordillo i Gabriel Soler, per a diaques. Tots ells seran presentats per l'abat Josep M. Soler, que és qui els ha escollit per a aquest ministeri d´acord amb el seu Consell, al bisbe Manel Nin, exarca apostòlic per als catòlics de tradició bizantina a Grècia i monjo de Montserrat, que presidirà la celebració litúrgica i els ordenarà.

L´administració del sagrament, que tindrà lloc dins la celebració de la missa, trobarà el seu punt culminant en la imposició de les mans i la pregària d´ordenació; prèviament, hi haurà la presentació i l´elecció dels candidats i el seu interrogatori per part del bisbe Manel Nin. Posteriorment, els nous diaques i els nous preveres rebran els signes propis del seu ministeri: la dalmàtica i l´evangeliari per als diaques; i la casulla, el calze i la patena, per als sacerdots, a qui també se´ls ungirà les mans amb el crisma.

La darrera cerimònia d´ordenació presbiteral i diaconal a Montserrat es va celebrar el 5 d´octubre de 2013. En aquella ocasió, van rebre l´ordenació sacerdotal els monjos Anselm Parés i Sergi d´Assís Gelpí i la diaconal Efrem de Montellà i Bernat Juliol.

Els nous preveres i diaques

Carles Xavier Noriega i Merino va néixer a Barcelona l´any 1964. És enginyer de telecomunicacions i llicenciat en Teologia especialitat en monàstica. La professió solemne la va fer el 8 de desembre de 2007 i la seva ordenació de diaca va tenir lloc el 23 de juny de 2011. És el director de la revista Studia Monastica i del programa de Montserrat Ràdio L´arpa de David i responsable del diàleg interreligiós de la comunitat.

Efrem de Montellà i Llauradó va néixer a Barcelona l´any 1970. És professor superior de solfeig. La professió solemne la va fer el 31 de gener de 2010. L´ordenació diaconal la va rebre el 5 d´octubre de 2013. Actualment és el prefecte de l´Escolania.

Bernat Juliol i Galí va néixer a Girona l´any 1978. És llicenciat en Dret i en Teologia Dogmàtica. Va fer la professió solemne el 12 de juny de 2011 i va rebre l´ordenació diaconal el 5 d´octubre de 2013. És el sotsprefecte de l´Escolania i el portaveu del Monestir.

Gabriel Soler i Villegas va néixer a Berga l´any 1980. És llicenciat en Ciències Polítiques i en Història Eclesiàstica. Va fer la professió solemne el 31 de gener de 2010. Actualment està realitzant el doctorat a Roma.

Anton Gordillo i Aubert va néixer a Barcelona l´any 1965. És doctor en Enginyeria Industrial. Va professar solemnement el 8 de setembre de 2013. És el secretari abacial i el responsable d´emissions de Montserrat RTV.