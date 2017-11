Sallent planifica en un mínim de 4 anys la restauració i consolidació del castell

L'Ajuntament de Sallent ha posat fil a l'agulla per restaurar i consolidar el conjunt monumental del castell i fer-lo visitable, però no preveu que sigui possible abans de 4 anys. És el termini mínim que es marca sobre la base del pla director que la Diputació li va entregar aquest estiu i que ara ha posat a exposició pública (fins al 7 de desembre). El cost total per recuperar i protegir aquest patrimoni puja a un total 830.395 euros.

Fa temps que Sallent s'havia plantejat fer una actuació a fons del conjunt monumental del castell per evitar que es continuï degradant, garantir-ne la conservació i, un cop arreglat, promoure'l amb visites a les zones més representatives. A més, s'aprofitarà aquest període d'intervencions per fer prospeccions arqueològiques i obtenir dades històriques que aportin informació nova sobre els orígens i l'evolució de tot el complex.

Aquest ampli conjunt, de gairebé 10.000 m2 de superfície, està integrat per les restes del mas en què es va transformar l'antic castell (la primera referència del qual data de l'any 955); i l'església romànica de Sant Esteve i Sant Sebastià, que data de final del segle XI i principi del XII, i que ha estat objecte de reconstrucció en les darreres dècades després que fou saquejada i cremada durant la guerra civil. Són els dos vestigis més singulars del conjunt monumental, que tanmateix també conserva altres elements d'èpoques diverses, com les restes de la possible muralla medieval, quatre bestorres, dues barraques de vinya, deu escales de pedra, una rampa d'accés, una cisterna, unes baranes metàl·liques de protecció, i diverses feixes i murs.



Quatre fases d'actuació

El pla director marca les línies d'actuació enfocades a la restauració i millora de les estructures més singulars, i especialment van enfocades a les restes del mas de l'antic castell, que són les més deteriorades fins al punt que actualment podrien presentar un risc per als visitants. Per a la seva execució el pla director estableix quatre fases, que en total tenen una durada de 4 anys.

La primera etapa marca unes actuacions d'urgència per a un període de mig any, i es limiten a establir unes mesures de seguretat al castell i marcar les zones amb perill de caiguda de materials. En aquesta etapa s'inicia un procés de recopilació d'informació per anar planificant les etapes següents, i que es mantindrà fins a la darrera fase.

El segon període és d'un any, i consisteix a protegir i consolidar els elements de l'interior del castell (la qual cosa s'anirà repetint en fases posteriors), i s'engega l'estudi arqueològic de les restes. La tercera etapa és la més llarga (18 mesos), i dóna continuïtat a l'anterior, si bé també delimita correctament el recinte superior del castell. Finalment, una quarta etapa de 12 mesos completa les obres de protecció i consolidació dels elements del recinte inferior, i és el moment en què ja es fa visitable el conjunt monumental, amb la seguretat garantida.