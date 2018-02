Navarcles instal·larà una càmera de videovigilància a la rotonda d'entrada al poble

El municipi de Navarcles instal·larà en breu una càmera de videovigilància a l'entrada del municipi amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. El dispositiu serà del mateix estil dels que es preveuen instal·lar a Sant Fruitós de Bages passat l'estiu, tal com va informar aquest diari el 18 de gener passat. Es tracta d'un sistema pioner a casa nostra que permet llegir les matrícules dels vehicles i que està connectat a una base de dades.

L'Ajuntament de Navarcles està pendent del permís de la Direcció General de Carreteres per a instal·lar el dispositiu i estima que, d'aquí a un o dos mesos, ja es posarà en marxa. Inicialment, el consistori instal·larà una única càmera a la rotonda d'entrada «per on passen el 99.9% dels cotxes que entren al poble», apunta l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer. No descarta que, en un futur, es plantegin posar-ne a l'entrada per Sant Benet de Bages, que ara està tallada, o a l'accés al municipi pel Llac. De moment, però, no es considera necessari.

Ferrer explica que l'objectiu de la instal·lació de la càmera és bàsicament «el control de trànsit i la millora de la seguretat viària» i aclareix que «la nostra voluntat no és anar a controlar». En cas d'haver-hi algun problema, això permetrà «recórrer a la base de dades per veure qui ha entrat i ha sortit» del poble però només en el cas que es tracti de «qüestions de seguretat que puguin tenir un interès». La Policia Local és qui es farà càrrec del control del dispositiu. L'Ajuntament va acordar la instal-lació de la càmera el darrer trimestre de l'any passat i està a l'espera dels permisos necessaris per a la seva instal·lació.

En el cas de Sant Fruitós, el consistori preveu instal·lar equips de videovigilància en diferents punts del poble per augmentar-hi la seguretat. Encara no està definit on se situaran les càmeres i no serà fins passat l'estiu que es preveu posar en marxa les primeres. Aquestes càmeres, a banda de captar imatges, disposaran d'un sistema de lectura de matrícules que estarà connectat a una base de dades on consten els vehicles presumptament implicats en fets delictius.