Els traginers més joves omplen Balsareny

Nens i adolescents han demostrat aquest dissabte al migdia que la Festa dels Traginers de Balsareny és ben viva i que passa generació rere generació amb el mateix fervor i entusiasme que els grans. Els traginers més petits han omplert els carrers del municipi del Bages damunt de ponis, cavalls i rucs amb una cercavila on predominava un ambient familiar. Els Tabalers de Xàldiga i la colla de Gegantes i Grallers de Balsareny han donat ritme i un caire més festiu a la cavalcada, que han tardat una hora a fer tot el recorregut.

Més de 150 nens han participat a la cercavila tradicional, on s'ha exhibit part de les antigues relíquies de la vida a pagès que la Comissió dels Traginers guarda com un tresor, i exhibeix el cap de setmana de la festa. La passada ha acabat a la plaça de l'església, on hi ha hagut la benedicció dels animals.