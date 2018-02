Més de 2.500 persones es disfressen a Santpedor en els tres dies de Carnaval

Santpedor s'ha transformat aquest cap de setmana per celebrar el Carnaval. Milers de persones han participat de la festa que va tenir en la rua de dissabte el seu moment culminant amb la participació de més de 1.200 persones disfressades. Les comparses i les carrosses, la majoria amb la seva pròpia música, van omplir els carrers de color i festa. Les activitats paral·leles com el concurs de caldo, que es va fer dissabte per tercer any, la ruta del Bakalau de divendres i el Carnaval infantil de diumenge al matí van acabar de confeccionar un programa amb molta participació.

Els actes del Carnaval de Santpedor ja van començar divendres amb la Ruta del Bakalau, una ruta gastronòmica-festiva per diferents establiments del poble acompanyants de la xaranga Kriptonita, que va acabar a Cal LLovet amb ball i música amb la Boite Lennon. Dissabte, a les 10 del matí, l´establiment de Santpedor Ca la Rosina va proveir amb les verdures per fer un bon caldo. I la plaça Gran del poble es va anar omplint de diferents penyes que hi van participar.

Va ser el preàmbul de la rua de la tarda que va comptar amb una gran participació amb una vintena de comparses, mitja dotzena de carrosses, i una desena de parelles o bé persones individuals participant al concurs però desenes de persones més que es van afegir a la rua per passar-ho bé. Disfresses de tota mena i amb molta imaginació fins i tot un nombrós grup de timbalers molt santpedorenc, però també mitjons, pasta de dents, animals, oficis o d´època.

El colofó va ser el sopar i el ball de nit amb l´actuació del Grup Lucky Luke i la música de la Boite Lennon, moment en què també es van conèixer els guanyadors del Carnaval. Els guanyadors en a categoria individual o per parelles van ser Les Ovelles xisquetes, la millor comparsa La Maña, la última vedette i per carrosses es va imposar Les bruixes d'or. També hi va haver un premi especial a la comparsa més canyera per Les Puríssimes.

Diumenge al matí, el Carnaval Infantil va ser un èxit amb molta quitxalla acompanyant el Rei Leru Leru i el DJ Lerele fins a Cal Llovet on hi va haver l´espectacle infantil Carnivalworld.